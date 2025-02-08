ABD’de Kuş Gribi Yumurtayı Pahalılaştırdı

KUŞ GRİBİ SALGINI TEHLİKELİ BOYUTLARA ULAŞTI

ABD’de kuş gribi salgını ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Hızla artan vakalar, sağlık sektörünün yanı sıra ekonomiyi de olumsuz şekilde etkiliyor. Salgının önüne geçmek amacıyla milyonlarca tavuk itlaf edilirken, bu durum yumurta üretiminde önemli bir düşüşe sebep oldu. Sonuç olarak, yumurta fiyatları hızla yükselmeye başladı ve bu durum hem tüketiciler hem de işletmeler için ciddi bir maliyet artışı yarattı.

BİR DÜZİNE YUMURTA 10 DOLARA KADAR ÇIKTI

Yumurtalarda oluşan büyük arz düşüşü, hızla artan fiyatlar ile sonuçlandı. New York ve çevresindeki bazı marketlerde alım kısıtlamaları uygulanmaya başladı. Market raflarında, bir kişi yalnızca üç karton yumurta satın alabileceğine dair uyarılar dikkat çekiyor. Ayrıca, bazı yerlerde bir düzine yumurtanın fiyatının 10 dolara kadar yükseldiği görülüyor.

110 MİLYON TAVUK İTLAF EDİLDİ

Yetkililer, kuş gribinin yayılmasını engellemek için canlı kümes hayvanı pazarlarını geçici olarak kapatma kararı aldı. ABD Tarım Bakanlığı’nın yayımladığı son raporda, ülkede geniş çaplı bir kuş gribi salgınının yaşandığı ve bunun yumurta stoklarında ciddi azalmaya yol açtığına dikkat çekildi. 2022 yılından bu yana 110 milyon tavuk itlaf edilmiş olması, salgının ne kadar yıkıcı olduğunu gösteriyor.

FAST FOOD VE RESTORANLAR DA ETKİLENDİ

Yumurta krizinin etkileri sadece marketlerle sınırlı kalmadı. Restoran zincirleri de bu durumdan olumsuz etkilendi. Yumurtalı kahvaltı ve sandviç sunan fast food restoranları, menü fiyatlarını artırmak zorunda kalırken bazı işletmeler, tedarik sorunları nedeniyle yumurta bazlı ürünleri geçici olarak menülerinden çıkardılar. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, son beş yılda yumurta fiyatları yaklaşık yüzde 160 oranında artmış durumda. Uzmanlar, kuş gribi vakalarının kontrol altına alınmaması halinde fiyatların daha da yükselebileceği uyarısında bulunuyor.