ABD’de Lise Hokey Maçında Silahlı Saldırı Gerçekleşti

ABD’NİN RHODE ISLAND EYALETİNDE HOKEY MAÇINDA ŞOK EDEN SALDIRI

Pawtucket bölgesindeki Dennis M. Lynch Arena’da gerçekleştirilen lise hokey maçı esnasında silahlı saldırı gerçekleşti. İlk belirlemelere göre, bu üzücü olayda bir genç kız hayatını kaybetti ve dört kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetmesiyle, toplam ölü sayısı ikiye yükseldi. Öte yandan, saldırganın olay yerinde yaşamını yitirdiği bildiriliyor ve konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.

ŞOK EDİCİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olay anında çekilen görüntülerde, hokey maçı sırasında ardı ardına silah seslerinin duyulduğu ve bu durumun panik yarattığı gözlemleniyor. Pawtucket Polis Şefi Tina Goncalves, yaptığı basın açıklamasında, olayın “aile içi anlaşmazlıktan kaynaklanan hedefli bir olay gibi” göründüğünü belirtti. Goncalves, kurşun isabet eden dört yaralıdan birinin hastanede yaşamını yitirdiğini de duyurdu.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Yerel yönetim yetkilileri, Federal Soruşturma Bürosu’nun olay yerine intikal ettiğini ve hem eyalet hem de yerel kolluk kuvvetlerine destek olmak amacıyla bölgeye yönlendirildiğini aktardı. Olayın nedeninin tam olarak belirlenebilmesi için yapılacak incelemelerin zaman alabileceği belirtildi.