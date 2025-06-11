ABD’de Meksika Bayrağı Protesto Ediliyor

KAOS ORTAMINA NEDEN OLAN GÖÇMEN POLİTİKALARI

Donald Trump’ın göçmenlere yönelik sert politikaları, ülkeyi neredeyse kaosa sürükledi. Ülkenin en kalabalık şehirlerinden biri olan Los Angeles’ta, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) düzensiz göçmenlere yönelik baskınları ve sınır dışı etme uygulamaları, büyük protestoların patlak vermesine yol açtı. Göçmenlerin varlığını sürdürmesini isteyen bazı gruplar, sokaklara çıkarak protestolar düzenlerken, Trump yönetimi de olaylara karşılık vermeye devam ediyor.

MÜDAHALE SİMGESİ OLARAK Meksika BAYRAĞI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazılarının taşıdığı Meksika bayrağı, protestoların simgesi haline geldi. Meksika bayrağı, özellikle Meksika kökenli 3,4 milyondan fazla insanın yaşadığı ve “diasporanın başkenti” olarak kabul edilen Los Angeles’ta göçmenlikle ilgili protestolarda uzun süredir sıkça yer alsa da, bu durum Cumhuriyetçi partililer tarafından eleştiriliyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, “Yabancı bayrak taşıyan isyancılar görevlilere saldırıyor.” şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca, Trump’ın Başdanışmanı Stephen Miller, protestocuları “yabancı uyruklu, yabancı bayrak sallayan isyancılar” olarak tanımladı. Olayların ardından Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Los Angeles’ta yaşayan Meksikalılara provokasyondan uzak durmaları yönünde çağrıda bulundu.

GESİLEBELEN TARİHİ KAYNAKLARA DÖNÜŞ

Yaşanan olaylar, aynı zamanda ABD’nin Meksika yönetiminden satın aldığı toprakları yeniden gündeme getirdi. ABD’nin Meksika topraklarını parayla elde etme tarihini incelemek, okuyucularımız için önemli bir konu. Amerika kıtasında, yerlilerin ellerinden alınan topraklar üzerine kurulan ABD, zaman içinde, bugünkü topraklarının yüzde 40’ına yakın bir kısmını kolonici güçlerden ve çevre ülkelerden satın alarak edindi. Bu satın almaların bir kısmı, ABD’nin şu an yaşadığı düzensiz göçmen sorunuyla ilgili olan Meksika’ya dayanıyor.

ABD-Meksika SAVAŞI SONRASI DEĞİŞEN SINIRLAR

Texas’ın ABD’ye 28’inci eyalet olarak katılmasından sonra, 1846-1848 yıllarında süren ABD-Meksika Savaşı, Rio Grande ve Gila nehirlerini iki ülkenin sınırı olarak kabul eden Guadalupe-Hidalgo Antlaşması’nın imzalanmasıyla nihayetlendi. Bu antlaşma gereğince Meksika, 15 milyon dolarlık ödeme ve Meksika’nın ABD vatandaşlarına olan 3 milyon doları aşkın borcunun ABD tarafından üstlenilmesi karşılığında, yaklaşık 1 milyon 300 bin kilometrekare alanı Washington yönetimine devretti. Bu topraklar, Meksika’nın savaş öncesi sahip olduğu arazilerin yarısından fazlasını oluşturuyordu.

GADSDEN SATIN ALIMI VE SONRASI

Guadalupe-Hidalgo Antlaşması’yla savaş sona erse de, iki ülkenin de Mesilla Vadisi’ni kendine ait görmesi nedeniyle gerginlikler devam etti. Meksikalı yetkililerin, 1853’te Amerikalıları tartışmalı Mesilla Vadisi’ndeki mülklerinden sürmesi üzerine, ABD Başkanı Franklin Pierce, ihtilafı çözebilmek için diplomat James Gadsden’ı müzakerelere gönderdi. Gadsden, Meksika lideri Antonio Lopez de Santa Anna ile görüşerek 77 bin kilometrekarelik toprağı 10 milyon dolara satın aldı. Böylece, USD’nin bugünkü güney sınırı belirlenmiş oldu. Bugün Arizona’da yaklaşık 2,3 milyon Latin kökenli kişi yaşarken, bu sayı eyaletin toplam nüfusunun %33’ünü oluşturuyor. Yeni Meksika’da ise yaklaşık 1,1 milyon Latin kökenli insan yaşıyor.

LOS ANGELES’TA PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Los Angeles kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan protestolar sürerken, Trump yönetimi olaylara karşı tepki göstermekte. ICE karşıtı gösterilerde, birçok protestocu gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle çatışmalar yaşanmış ve bazı araçlar göstericiler tarafından ateşe verilerek kullanılamaz hale getirilmişti. Trump, Los Angeles’taki durumu kontrol altına almak için 2 bin kadar Ulusal Muhafızı bölgeye göndermeyi, daha sonra ise ek 2 bin muhafız ve 700 deniz piyadesi asker görevlendirdiğini açıkladı.