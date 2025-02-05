ABD’de Özel Sektör İstihdamı Arttı

ABD’DE İSTİHDAM ARTIŞI VE SEKTÖREL DAĞILIM

ABD’den istihdam piyasasına dair olumlu bir gelişme daha yaşandı. ADP özel sektör istihdamı Ocak ayında 183 bin artarak dikkat çekti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahmini ise artışın 150 bin seviyesinde olabileceği yönündeydi. Aralık ayında 122 bin olarak açıklanan istihdam artışı da 176 bine revize edildi.

İSTİHDAMDA SEKTÖREL FARKLILIKLAR

ADP Başekonomisti Nela Richardson, “2025’e güçlü bir başlangıç yaptık ancak bu işgücü piyasasındaki bir ikilemi sakladı. Tüketiciye yönelik sektörler işe alımları yönlendirirken, iş hizmetleri ve üretimde istihdam artışı daha zayıftı” ifadesini kullandı. İstihdam artışı, ticaret ve taşımacılık ile eğlence ve konaklama sektörlerinin liderliğinde hizmet sektöründe yoğunluk kazanmış durumda. Temel mal üreten sektörlerde ise inşaat ve madencilik istihdamı artarken, imalat istihdamının azaldığı gözlemleniyor.

Stanford Dijital Ekonomi Laboratuarı ile işbirliği içinde yayınlanan ADP raporu, istikrarlı bir ücret artışı gösteriyor. Ocak ayında iş değiştiren işçiler bir önceki yıla göre yüzde 6,8’lik bir ücret artışı yaşarken, mevcut işlerinde kalmaya devam edenler ise yüzde 4,7’lik bir artış görüyor.