ABD’de Panik Anları Yaşandı!

GENEL BİLGİLER

ABD Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) alınan bilgiler doğrultusunda, olay Delta Havayolları’na ait bir Airbus 330 tipi uçağın, Georgia eyaletindeki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı’na gitmek için kapıyı açmasının ardından gerçekleşti. Uçağın iki motorundan biri, henüz belirlenemeyen bir sebep yüzünden alev aldı.

ACİL DURUM TAHLİYESİ

Uçakta bulunan 282 yolcu ve 12 mürettebat, acil durum prosedürleri uyarınca tahliye edildi. Yolcuların yaşadığı panik anları amatör videolara yansıdı. Havalimanına gelen itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir ölü veya yaralı olmadığı bildirildi.

DELTANIN GÜVENLİK VURGUSU

Delta Havayolları, yolcuların güvenliğinin her şeyden önce geldiğini belirterek, tahliye edilen yolcuların Atlanta’ya başka bir uçakla gönderileceğini açıkladı.

HAVACILIK KAZALARINDA ARTIŞ

Son dönemlerde ABD, art arda yaşanan havacılık kazalarıyla gündeme geldi. 29 Ocak’ta bir yolcu uçağı ile askeri bir helikopterin çarpışması sonucu 67 kişi yaşamını yitirdi. 1 Şubat’ta Philadelphia’da bir ambulans uçağı düştü ve 7 kişi hayatını kaybetti. 17 Şubat’ta, Delta Havayolları’na ait bir uçak Kanada’da iniş sırasında ters döndü ve 18 kişi yaralandı. 11 Nisan’da ise New York’ta bir helikopter Hudson Nehri’ne düştü ve 6 kişi hayatını kaybetti.