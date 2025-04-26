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ABD’de Petrol Kulesi Sayısı Arttı

PETROL SONDAJ KULELERİ ARTIYOR

ABD’de petrol sondaj kulelerinin sayısı bu hafta 2 artış gösterdi. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes, haftalık verilerini açıkladı. Bu verilere göre, 18-25 Nisan tarihleri arasında ABD’deki petrol sondaj kulesi sayısı bir önceki haftaya kıyasla 2 artarak 483’e ulaştı. Ancak, son bir yıl içerisinde petrol sondaj kuleleri sayısında 23’lük bir azalma gözlemlendi.

BRENT VE WTI PETROL FİYATLARI

Perşembe günü kapanışını 66,55 dolardan yapan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 66,87 dolardan tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise, cuma gününü 63,02 dolar seviyesinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, önceki gün olan perşembe gününü 62,79 dolar düzeyinde tamamlamıştı.

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