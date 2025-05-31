ABD’de Petrol Kulesi Sayısı Düşüyor

PETROL SONDAJ KULELERİNDE AZALMA

ABD’de bu hafta petrol sondaj kulesi sayısı 4 düşüş gösterdi. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes’un yayımladığı haftalık verilere göre, 23-30 Mayıs tarihleri arasında ülkedeki sondaj kulesi sayısı bir önceki haftaya nazaran 4 azalarak 461’e indi.

YILLIK DEĞİŞİM

Son bir yıl içinde ABD’deki petrol sondaj kulelerinin toplam sayısı ise 35 azalma yaşadı. Bu düşüş, sektördeki dalgalanmaların petrol üretimine etkisini yansıtıyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ GİDİŞAT

Perşembe günü 63,26 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı, cuma günü 62,60 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 60,28 dolarla kapatırken, perşembe günü 60,57 dolar düzeyindeydi. Bu fiyat hareketleri, piyasaların değişkenliğini gözler önüne seriyor.