Abd’de Sel Felaketi! 3 Kişi Hayatını Kaybetti

SEL FELAKETİ SONUCU CAN KAYBI

ABD’nin Tennessee eyaletinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle üç kişi hayatını kaybetti. Hamilton Bölgesi Acil Durum Yönetim Ofisi Sözcüsü Amy Maxwell, yaşanan durum hakkında açıklamada bulundu. Maxwell, Chattanooga bölgesinde etkili olan yoğun yağışlar sırasında üzerine ağaç devrilen araçta bulunan biri çocuk olmak üzere üç kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

HASAR KONTROLÜ ÇALIŞMALARI

Maxwell, yetkililerin gün içinde selin neden olduğu hasarı belirlemek için bölgede detaylı bir hasar kontrolü yapacağını bildirdi. Bu tür olayların yaşanmaması için gereken önlemleri almak önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

