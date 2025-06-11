ABD’de Solana ETF Başvuruları Gelişiyor

KRİPTOPARA DÜZENLEMELERİNDEKİ KRİTİK DÖNEMEÇ

Kripto para düzenlemeleri konusunda önemli bir aşamada olan ABD’de, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Solana ETF başvuruları üzerindeki tutumu dikkatle izleniyor. Düzenleyici kurumun ihraççılardan belge güncellemesi istemesi, Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin onaylanmasının ardından altcoin ETF’leri için de onay sürecinin yaklaştığını gösteriyor. Bu gelişmeler, kripto para piyasalarında yeni bir dönem başlayabileceği anlamına geliyor. Blockworks raporuna göre, SEC, Solana ETF ihraççılarından S-1 başvuru belgelerini güncellemelerini talep etti. Bu adım, düzenleyici onay sürecinin son aşamasına geçildiğini ortaya koyan güçlü bir emare olarak değerlendiriliyor.

SPOT SOLANA ETF ONAYLANABİLİR

Bloomberg’ten deneyimli ETF analisti Eric Balchunas, yaptığı açıklamalarda, spot Solana ETF’lerinin iki ila dört ay içinde onay alabileceği tahmininde bulundu. Balchunas, “Spot Solana ve XRP’nin çıkacağını düşünüyoruz, muhtemelen iki ay içinde. Temmuz’da Solana, XRP, Ethereum ve Bitcoin’li bir sepet olabileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullanarak, bu ürünlerin çıkışlarının önümüzdeki dört ay içerisinde gerçekleşeceğini belirtti. Ancak bu ürünlerin, Bitcoin ve Ethereum ETF’lerine kıyasla daha az etki yapacağını ifade etti. Balchunas, “Solana’nın tam bir milyar dolar çekmesi şanslı olur, XRP de aynı şekilde” şeklinde yorumda bulundu.

PİYASA TEPKİLERİ GÜÇLÜ OLDU

Piyasa tepkileri, beklenenden güçlü bir ivme kazandı. Blockworks raporunun yayınlanmasının ardından, Solana’nın fiyatı yaklaşık 158 dolardan 166 dolara kadar çıkarak yüzde 5’lik bir artış gösterdi. Solana ile bağlantılı şirket hisseleri de önemli kazançlar sağladı. DeFi Development Corp. hisse senedi yüzde 17 yükselirken, SOL Strategies hisseleri yüzde 8,4 oranında değer kazandı. SEC, daha önce Bitwise ve 21Shares’ten gelen spot Solana ETF başvurularında gecikmelere gitmişti. Şimdi ise ihraççılardan belge güncellemeleri istemesi, sürecin hızlandığını gösteriyor.