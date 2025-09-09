Abd’de Sürücülere Büyük Cezalar Verildi

CEZALARLA SERT MÜDAHALE

ABD’de, öğrencilerin hayatını tehlikeye atan sürücülere sert cezalar uygulandı. Polis ekipleri, okul servislerinin öğrenci indirirken yasalara aykırı bir şekilde durmadan yola devam eden araçları tespit etti. Olay, eyalet genelindeki geniş çaplı denetim sürecinde yaşandı. Görgü tanıkları, servislerin uyarı ışıkları yanıyorken bile bazı araçların hız kesmeden ilerlediğini, bu esnada öğrencilerin büyük tehlikelerle karşılaştığını aktardı. Polis, bu tehlikeli anları kayıt altına almak için dronlar ve yol kenarına yerleştirilmiş gizli kameralar kullandı.

TEHLİKELİ ANLAR KAYIT ALTINDA

Kameralara kaydedilen görüntülerde, genç öğrencilerin servisten indiği süreçte yanlarından hızla geçen araçlar dikkat çekiyor. Bazı çocukların bir adım daha atsalar aracın altında kalma durumu, izleyenleri şoke etti. Olayın ciddiyeti konusunda yetkililer, bu tür ihlallerin asla hafife alınamayacağına vurgu yaptı. Polis sözcüsü, “Bir öğrencinin hayatını riske atan her sürücü ağır bir cezayı hak ediyor. Bu sadece bir trafik ihlali değil, çocukların güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit” şeklinde açıklamada bulundu.

AİLELERE ÇAĞRI YAPILDI

Denetimlerin sonucunda pek çok sürücüye binlerce dolarlık para cezası kesildi. Ayrıca, bazı sürücülerin ehliyetlerine el konulduğu, önleyici tedbirler çerçevesinde bildirildi. Yetkililer, ailelere çağrıda bulunarak, çocuklarını servisten indirirken dikkatli olmaları gerektiğini önerdi. ABD’deki veliler ve sosyal medya kullanıcıları ise bu görüntülere büyük tepki göstererek, “Çocuklarımızın hayatı bu kadar ucuz mu?” şeklinde yorumlarda bulundu.