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ABD’de Tahliye Edilen Dairede 48 Köpek

BULUNAN KÖPEKLERİN SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA YAŞADIĞI BELİRTİLDİ

ABD’nin New York eyaletinde bir apartman dairesinde yapılan tahliyede 48 Belçika Kurdu cinsi köpeğin bulunduğu ifade edildi. Yetkililer, bu köpeklerin yaşamları boyunca dışarı çıkmadan, kapalı bir alanda tutulmuş olduğunu aktardı.

TAHLİYE SONRASI KÖPEKLERİN TESLİM EDİLMESİ GEREKİYORDU

NYC Hayvan Bakım Merkezleri’nden (ACC) yapılan açıklamaya göre, daireye, sahibinin tahliyesinin ardından hayvanları teslim etmesi gerektiği amacıyla gidildiği bildirildi. Ekipler, dolap ve dar alanlarda sıkışmış bir şekilde toplam 48 köpek ve köpek yavrusu ile karşılaştı. ACC yetkilisi Tara Mercado, köpeklerin tüm yaşamlarını kapalı alanlarda geçirdiğini, bazı yetişkin köpeklerin ise mobilyaların arkasına saklandığını belirtti.

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