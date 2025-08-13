Haberler

ABD’de Tavşanlarda Koyulaşma Sorunu Görüldü

ABD’DE YABANİ TAVŞANLARDA GÖRÜLEN KÖTÜ DURUM

ABD’de yabani tavşanların yüzlerinde beliren koyu renkli, dokunaç gibi büyümeler büyük bir panik yaratıyor. Pamuk kuyruklu papilloma virüsünün (CRPV) sebep olduğu bu rahatsızlığın, tavşanlar arasında doğrudan temasla yayılmadığı, aksine sivrisinekler ve keneler aracılığıyla bulaştığı belirtildi. Virüs, tavşanların cildinde küçük kırmızı şişkinlikler ile başlayıp, sonrasında siğil gibi kitlelere dönüşüyor. Ağır vakalarda ise ağız, yanak ve göz çevresinde siyah kılçıklar meydana geliyor.

Colorado’dan gelen görüntülerde, tavşanların başlarında tümörler ve siyah dokunaçlar oluştuğu gözlemleniyor. Bu durum, yetkililerin hızlı bir şekilde uyarı yapmasına yol açtı. Yetkililer, enfekte tavşanlarla her türlü temastan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, veteriner hekimlerin evcil hayvanlarda görülen tümörleri, kötü huylu tümörler oluşturmadan önce cerrahi müdahaleyle çıkarabildiği ifade edildi.

