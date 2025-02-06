More
Gündem

Abd’de Trump Ve Musk’a Protesto

abd-de-trump-ve-musk-a-protesto

PROTESTOLARIN NEDENLERİ

ABD’nin New York şehrinde Belediye Binası önünde bir araya gelen on binlerce kişi, Trump yönetiminin göçmenlere karşı uyguladığı sert politikaları ve Filistinlilerin Gazze’den zorla çıkarılması ile ilgili önerilerini protesto etti. “50 protesto, 50 eyalet, bir gün” sloganı ile sosyal medya üzerinden organize edilen bu eylemler, Philadelphia, Michigan, Texas ve Wisconsin gibi pek çok şehirde de geniş bir yankı buldu.

ELON MUSK’A SERT TEPKİLER

Protestocular arasında Elon Musk’a yönelik sert tepkiler de göze çarptı. Gösteri sırasında Musk’ın politikalarına karşı seslerini yükselten çok sayıda kişi, göçmen haklarının ve insan onurunun önemine vurgu yaptı. Protestolar, sosyal medyada da geniş çapta destek buldu ve birçok kişi bu konudaki duyarlılıklarını dile getirdi.

ULUSAL BİR HAREKET OLARAK GÖSTERİLER

New York’taki bu protestolar, yalnızca şehirle sınırlı kalmayıp, ülke genelinde bir protesto hareketinin parçası haline geldi. Eylemler, Trump yönetiminin politikalarına karşı duyulan rahatsızlığın bir ifadesi oldu ve vatandaşların hakları üzerine yeniden düşünülmesini sağladı. Bu durum, daha fazla insanı harekete geçirerek daha büyük bir toplumsal değişimin habercisi olabiliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Limyra Antik Kenti Yanındaki Arazi Kamulaştırılıyor

Antalya'nın Finike ilçesindeki Limyra Antik Kenti'nde süren kazılar nedeniyle antik tiyatronun yanındaki tarım arazisi kamulaştırılacak. Resmi Gazete'de karar yayımlandı.
Manşet

Arda Güler Real Madrid’de Eleştiriliyor

İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Real Madrid, Leganes'ı 3-2 yenerek tur atladı. Arda Güler'in maçtaki performansı ise yoğun tartışmalara neden oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.