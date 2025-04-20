ABD’de Uçak Kazası Yaşandı

2025 YILI UÇA KAZALARIYLA GELİYOR

2025 yılı itibarıyla en fazla uçak kazasının meydana geldiği Amerika Birleşik Devletleri’nde durumu sakinleştirecek bir gelişme yaşanmıyor. Ülkede birçok ölümlü kazanın ardından bir yeni kaza daha kaydedildi.

DÜŞEN UÇAKTA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Illinois eyaletinden kalkış yapan tek motorlu ‘Cessna C180G’ tipi küçük uçak, havalandığı sırada elektrik hatlarına çarptı. Çarpmanın ardından yere çakılan uçakta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), yaşanan uçak kazasına dair açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, tek motorlu ‘Cessna C180G’ tipi uçağın yerel saatle 10.00 civarında elektrik hatlarına çarpıp düştüğü belirtildi. Uçaktaki 4 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisine de yer verildi. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı ifade edildi.