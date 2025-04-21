ABD’de Uçak Motoru Alev Aldı

ABD’DE HAVACILIKTA KORKUTAN BİR OLAY YAŞANDI

ABD’de yaşanan bir uçak kazası, havacılıkta ciddi bir endişe doğurdu. Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Delta hava yolu şirketi, “Airbus A330” model uçağın motorunun alev almasıyla ilgili bilgiler verdi. 282 yolcuyla dolu olan uçağın, Orlando Uluslararası Havalimanı’ndan Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı’na hareket etmesinin ardından kısa süre içerisinde iki motorundan biri alev aldı.

KAHREDİCİ DURUMDAN YOLCU TAHLIYESİ

Açıklamalara göre, uçağın motorunun egzoz borusundan alev almasının ardından havalimanında bulunan ilk yardım ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu kritik durumda, 282 yolcu acil durum kaydıraklarıyla güvenli bir şekilde tahliye edildi. Delta hava yolu şirketi, tahliye edilen yolcuların başka bir uçakla Atlanta’ya götürüleceğini duyurdu. FAA ise, bu olayda ölü ya da yaralanan olmadığı bilgisini vererek, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ABD’DE UÇAK KAZASI SAYISI ARTMAKTA

Yakın tarihte ABD’deki birçok uçak kazasında artış gözlemleniyor. 29 Ocak’ta Washington D.C. yakınlarında American Airlines’a ait bir yolcu uçağıyla “Black Hawk” tipi bir askeri helikopterin çarpıştığı kaza, 67 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. 1 Şubat’ta, Philadelphia’da bir hava ambulansının alışveriş merkezi yakınına düşmesi sonucu uçaktaki 6 kişi yaşamını yitirmişti. Ayrıca, 17 Şubat’ta Delta Hava Yolları’na ait başka bir yolcu uçağı, Kanada’nın Ontario eyaletindeki bir havalimanına iniş sırasında ters döndü; bu olayda ise 80 yolcudan 18’i yaralandı.