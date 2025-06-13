Dünya

“ABD’de Uçak Pistten Çıktı”

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HINDISTAN’DA YAŞANAN UÇAK KAZASI SONRASI ABD’DE DE FİYASKO OLDU

Hindistan’da bugün meydana gelen uçak kazasının ardından, Amerika’da da bir facianın eşiğinden dönüldü. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Chicago’dan kalkan Airbus A220 tipi yolcu uçağının, Massachusetts’in başkenti Boston’daki Logan Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptığı esnada kayarak pistin dışına sürüklendiğini ve çimlik alanda durabildiğini bildirdi.

YOLCULAR GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ

Havalimanı çalışanları, kazada yaralı olmadığını ve tüm yolcuların güvenli bir şekilde uçağın merdivenlerinden indirilip, otobüslerle terminale taşındığını aktardı. Olayın ardından yolcuların durumu için endişe eden herhangi bir rapor kaydedilmedi.

UÇUŞLAR 30 DAKİKA GECİKTİ

FAA yetkilileri, Boston’dan kalkan uçakların bu olay sonucunda yaklaşık 30 dakika geciktiğini ifade etti. Bu durum, yolcuların seyahat planlarını olumsuz etkileyebilirken havalimanında yaşanan hareketlilik de dikkat çekti.

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