abd’de yarışmada başarılar elde edildi

YARIŞMADA BAŞARI GÖSTEREN TÜRK TAKIMLARI

ABD’de düzenlenen CanSat Model Uydu Tasarım ve Fırlatma Yarışması’nda Gazi Üniversitesinden Apastron takımı ikinci, Çankaya Üniversitesinden CanBEE takımı dördüncü sırada yer aldı. Yarışmanın birincisi Arjantin’den SEDS ITBA takımı olurken, Tayvan’dan Gemini Supernova takımı üçüncü oldu. Türkiye, yarışmada iki takımıyla ilk beşte yer alarak dikkat çekti.

TEKNOFEST’TEN AÇIKLAMALAR

TEKNOFEST’in X hesabından yapılan açıklamada, “Bizim çocukların Amerika’daki büyük başarısı. Amerika’da düzenlenen CanSat Model Uydu Tasarım ve Fırlatma Yarışması’nda Gazi Üniversitesinden Apastron takımı ikinci, Çankaya Üniversitesinden CanBEE takımı dördüncü oldu. Yarışmada ülkemizi temsil eden TEKNOFEST takımlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.” ifadelerine yer verildi.

SELÇUK BAYRAKTAR’IN DEĞERLENDİRMESİ

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise “Köklerden göklere. Tebrikler TEKNOFEST kuşağı.” değerlendirmesinde bulundu. Türk takımlarının elde ettiği bu başarıların, gençlerin teknoloji alanındaki yeteneklerini ortaya çıkardığını vurguladı.