Abd’de Yatırımları Hızlandıracak Yeni Ofis

YENİ OFİSİN KURULUM SEBEBİ

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, yatırımları hızlandırmak amacıyla hayata geçirilecek ofisin ABD Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstereceği belirtildi. Bu ofisin, 1 milyar doların üzerindeki yatırımları kolaylaştırmak ve hızlandırmak için kurulacağı ifade edildi.

YATIRIMCILARA SUNULACAK FIRSATLAR

Yeni ofis, ABD’de büyük yatırımlar yapacak şirketler için düzenleyici yükleri azaltmayı, izin süreçlerini hızlandırmayı ve yatırımcı sorunlarına yönelik koordinasyon sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, ulusal kaynaklara erişimin artırılması ve ulusal laboratuvarlarla işbirliğinin kolaylaştırılması üzerinde durulacağı aktarıldı. Eyalet yönetimleri ve ekonomik kalkınma organizasyonlarıyla işbirliği yapacağını da açıklayan ofis, yerli yarı iletken üretiminin artırılması için Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde başlatılan CHIPS Program Ofisini yönetecek.

PROSESİN VERİMLİLİĞİNE VURGU

Açıklamada, ofisin, vergi mükellefleri için daha avantajlı anlaşmalar müzakere ederek “önceki yönetimden daha iyi” anlaşmalar sağlamayı hedeflediği belirtildi. Ayrıca, süreçleri daha verimli hale getirerek, yerli ve yabancı yatırımları çekme konusunda etkili olacağı vurgulandı. Böylece ABD’nin büyük ölçekli yatırımlar için en cazip destinasyon haline geleceği ifade edildi.