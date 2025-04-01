Gündem

Abd’de Yatırımları Hızlandıracak Yeni Ofis

abd-de-yatirimlari-hizlandiracak-yeni-ofis

YENİ OFİSİN KURULUM SEBEBİ

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, yatırımları hızlandırmak amacıyla hayata geçirilecek ofisin ABD Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstereceği belirtildi. Bu ofisin, 1 milyar doların üzerindeki yatırımları kolaylaştırmak ve hızlandırmak için kurulacağı ifade edildi.

YATIRIMCILARA SUNULACAK FIRSATLAR

Yeni ofis, ABD’de büyük yatırımlar yapacak şirketler için düzenleyici yükleri azaltmayı, izin süreçlerini hızlandırmayı ve yatırımcı sorunlarına yönelik koordinasyon sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, ulusal kaynaklara erişimin artırılması ve ulusal laboratuvarlarla işbirliğinin kolaylaştırılması üzerinde durulacağı aktarıldı. Eyalet yönetimleri ve ekonomik kalkınma organizasyonlarıyla işbirliği yapacağını da açıklayan ofis, yerli yarı iletken üretiminin artırılması için Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde başlatılan CHIPS Program Ofisini yönetecek.

PROSESİN VERİMLİLİĞİNE VURGU

Açıklamada, ofisin, vergi mükellefleri için daha avantajlı anlaşmalar müzakere ederek “önceki yönetimden daha iyi” anlaşmalar sağlamayı hedeflediği belirtildi. Ayrıca, süreçleri daha verimli hale getirerek, yerli ve yabancı yatırımları çekme konusunda etkili olacağı vurgulandı. Böylece ABD’nin büyük ölçekli yatırımlar için en cazip destinasyon haline geleceği ifade edildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Myanmar’da Depremde Can Kaybı Arttı

Myanmar'da gerçekleşen iki büyük depremin bilançosu ağırlaştı; ölü sayısı 2 bin 56'ya, yaralı sayısı ise 3 bin 900'e ulaştı.
Gündem

Türkiye, Küresel Diplomatik Krizlerde Öne Çıkıyor

Bir akademik çalışmada, Türkiye'nin uluslararası krizlerdeki önemli rolü ve diplomatik stratejileri incelendi. Türkiye'nin küresel etkisi medya tarafından ele alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.