ABD’de Yeni Dünya vida kurdu sineği bulundu

ABD’DE İLK YENİ DÜNYA VİDA KURDU SİNEĞİ VAKASI

Pazar günü, ABD’de sağlık bakanlığı yetkilileri, ülke tarihinde ilk kez Yeni Dünya vida kurdu sineği (New World screwworm) vakasının bir insanda tespit edildiğini duyurdu. Orta Amerika’da salgının görüldüğü El Salvador’dan dönen bir hastada bulunan et yiyen parazit, durumun 4 Ağustos’ta Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından doğrulandığı açıklandı. Ülkenin sağlık yetkilileri, hastanın iyileştiğini ve başka kişilere ya da hayvanlara bulaşma belirtisi gözlemlenmediğini belirtti.

YENİ DÜNYA VİDA KURDU SİNEĞİ NEDİR? NASIL ETKİLER?

Yeni Dünya vida kurdu sineği (Cochliomyia hominivorax), hayvanları ve bitkileri zararlılardan korumayı amaçlayan ABD Tarım Bakanlığı’na bağlı Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetim Servisi (Aphis) tarafından yıkıcı bir zararlı olarak tanımlanıyor. Yetişkin sinekler, ev sineği boyutunda ya da biraz daha büyük olup turuncu gözleri ve metalik mavi ya da yeşil bir gövdesi ile dikkat çekiyor. Bu sinekler, çoğunlukla çiftlik hayvanları, evcil hayvanlar ve zaman zaman insanları etkileyebiliyor. Aphis, larvaların canlı hayvan etine gömüldüğünde ciddi hasara yol açabileceğini vurguluyor.

VİDA KURDU SİNEĞİ İNSANLARA NASIL ZARAR VERİR?

Yeni Dünya vida kurdu sineği, özellikle Küba, Haiti, Dominik Cumhuriyeti ve Güney Amerika’nın bazı bölgelerinde yaygın olarak görülür. Larvaların beslenme davranışından dolayı “vida kurdu sineği” adını alır. Dişi sinekler, yumurtalarını sıcak kanlı hayvanların açık yaralarına bırakır. Yumurtalar çatladıktan sonra yüzlerce larva, canlı dokuyu keskin ağız kancalarıyla parçalar. Tedavi edilmediği takdirde konakçı hayvanı öldürebilir. İnsanlarda nadiren görülmesine rağmen, geçen yıl Dominik Cumhuriyeti’nden dönen bir hasta CDC’ye “Birkaç saat içinde yüzüm şişmeye başladı” şeklinde yaşadığı durumu aktardı.

ÖNLEM VE GEÇMİŞTEKİ SALGINLAR

Açık yarası olan kişiler, özellikle salgın görülen bölgelerde bulunmuş ya da enfekte hayvanlarla iletişimde bulunanlar risk altındadır. Vida kurdu sineklerinin tedavi yöntemi, larvaların fiziksel olarak çıkarılması ve yaranın dezenfekte edilmesidir. Erken müdahale ile enfeksiyon genellikle ölümcül olmadan atlatılabilir. ABD Tarım Bakanlığı, 1933’te Yeni Dünya vida kurdu sineklerinin güneydoğuda yayıldığını, 1960’larda tamamen temizlendiğini açıkladı. En son salgın ise 2023 yılında Panama’da başladı. Meksika’da Temmuz ayında bildirilen yeni vaka sonrasında ABD Tarım Bakanlığı, hayvan ticaretini durdurdu. Salgın, 100 milyar dolardan fazla ekonomik faaliyeti tehdit edebileceği için riskin “çok düşük” olduğu belirtiliyor.