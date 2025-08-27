ABD’de Yeni Dünya Vida Kurdu Sineği Tespit Edildi

ABD’DE İLK YENİ DÜNYA VIDA KURDU SİNEĞİ VAKASI

ABD’nin sağlık bakanlığı yetkilileri, Pazar günü ülkede ilk kez Yeni Dünya vida kurdu sineği (New World screwworm) vakasının bir insanda tespit edildiğini açıkladı. Et yemekle beslenen bu parazit, Orta Amerika’da salgın yaşanan El Salvador’dan ABD’ye dönen bir hastada görüldü. Vaka, 4 Ağustos’ta ülkenin ulusal halk sağlığı kuruluşu olan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından onaylandı. Sağlık yetkilileri, hastanın iyileştiğini ve başka insanlara ya da hayvanlara bulaşma belirtisi görülmediğini ifade etti.

Yeni Dünya Vida Kurdu Sineği Hakkında Bilgi

Yeni Dünya vida kurdu sineği, ABD Tarım Bakanlığı’na bağlı Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetim Servisi (Aphis) tarafından yıkıcı bir zararlı olarak tanımlanıyor. Bu sinekler, sıradan ev sineği boyutunda ya da biraz daha iri olarak karşımıza çıkıyor. Turuncu gözleri, metalik mavi veya yeşil gövdesi ve sırtlarında bulunan üç koyu şeridiyle dikkat çekiyor. Kurtçuklar; çiftlik hayvanları, evcil hayvanlar, yabani hayvanlar, zaman zaman kuşlar ve nadiren de insanlar üzerinde etkili olabiliyor. Aphis, Yeni Dünya vida kurdu sineği larvalarının (maggot) canlı bir hayvanın etine gömüldüğünde ciddi ve çoğu zaman ölümcül hasar verdiğini vurguluyor.

İnsanlar Üzerindeki Etkileri

Yeni Dünya vida kurdu sineği, Küba, Haiti, Dominik Cumhuriyeti ve Güney Amerika’nın bazı bölgelerinde yaygın olarak bulunuyor. “Vida kurdu sineği” adı, larvaların beslenme davranışından geliyor. Larvalar, açılan yaralara gömülerek tıpkı tahtaya vidalanmış bir vida gibi ilerliyorlar. Dişi vida kurdu sinekleri, yumurtalarını sıcak kanlı hayvanların açık yaralarına bırakıyor. Yumurtalar çatlayınca yüzlerce larva, keskin ağız kancalarıyla canlı dokuyu parçalayarak hareket ediyor. Eğer tedavi edilmezse, konakçı hayvanı öldürebiliyorlar. Dişi vida kurdu sinekleri genelde sığırlar ve yabani hayvanlar için büyük bir tehdit oluşturuyorken, insanlarda nadir görülüyor.

Salgının Tarihçesi ve Önlemler

Geçtiğimiz yıl, kısa süreli Dominik Cumhuriyeti ziyareti esnasında dişi vida kurdu sinekleri ile enfekte olan bir hasta, yaşadıklarını CDC’ye şu sözlerle aktardı: “Birkaç saat içinde yüzüm şişmeye başladı. Dudaklarım şişti, neredeyse konuşamaz hale geldim. Tüm yüzüm yanıyormuş gibi hissediyordum. Burun kanamalarım başladı, hem de sürekli.” Açık yarası bulunan kişiler, özellikle salgın yaşanan bölgelerde bulunmuş ya da enfekte hayvanlarla temas etmişlerse risk altındadır. Dişi vida kurdu sinekleri tedavisinin tek yolu, dokulara gömülmüş larvaların fiziksel olarak çıkarılması ve yaranın iyice dezenfekte edilmesidir. Erken müdahale ederse enfeksiyon genellikle ölümcül olmadan atlatılabiliyor.

ABD Tarım Bakanlığı’na göre, 1933 yılında Yeni Dünya vida kurdu sinekleri, enfekte hayvanların taşınmasıyla ülkenin güneybatısından güneydoğusuna yayıldı. 1934 yılına gelindiğinde, Mississippi, Alabama, Kuzey Carolina, Güney Carolina, Georgia ve Florida’daki çiftçiler enfeksiyon bildirimleri yapmaya başlamıştı. Yeni Dünya vida kurdu sinekleri, 1960’larda ABD’den tamamen temizlendi. Araştırmacılar, doğaya milyonlarca kısır erkek sinek salarak bu başarıyı elde etti. Son salgın ise 2023 yılında Panama’da başlamış durumda. Kurtçuklar, Orta Amerika ve Meksika üzerinden kuzeye doğru ilerliyor. Meksika, Temmuz ayında ABD sınırının yaklaşık 595 km güneyinde yeni bir vaka bildirdi. Bu gelişmenin ardından ABD Tarım Bakanlığı, güneydeki giriş kapılarından yapılan hayvan ticaretini hemen durdurdu. Normalde Meksika’dan her yıl bir milyondan fazla sığır ithal ediliyor. Dolayısıyla böyle bir salgın, sadece hayvancılığı değil, 100 milyar dolardan fazla ekonomik faaliyeti tehdit edebilir. Yetkililer, mevcut durumda halk sağlığı açısından riskin “çok düşük” olduğunu belirtiyor.