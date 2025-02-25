ABD: Dedeağaç Üssü Bir Amerikan Üssü Değil

DEDESUYA KAPATILMA İDDİALARI YALANLANDI

Son günlerde Yunan medyasında, ABD’nin Dedeağaç’taki üssünü kapatacağına dair çeşitli haberler yayıldı. Ancak, ABD yetkilileri bu iddiaları açıkça yalanlayarak, bahsedilen tesisin sadece lojistik amaçlı bir ulaşım merkezi olarak kullanıldığını belirtti. ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi “ABD’nin Dedeağaç’ta bir üssü yok. Burası, Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması kapsamında erişim hakkına sahip olduğumuz bir Yunan tesisidir. ABD’nin kapatacağı bir ‘üs’ söz konusu değildir.” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE’NİN BOĞAZLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ARTABİLİR

Yunan gazetelerinde yer alan Dimokratia ve Ta Nea, üssün kapatılmasının Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki etkisini artıracağını ve Ankara’nın bölgedeki giriş-çıkışları kontrol etme yetkisini güçlendireceğini öne sürdü. Özellikle Ukrayna’daki savaşın sona ermesiyle birlikte ABD’nin bölgedeki askeri varlığını azaltabileceği iddiaları gündeme geldi. Ancak, ABD yetkilileri bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

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Peki, ABD’nin Dedeağaç’taki askeri varlığı gerçekten sona erebilir mi? Yoksa bu iddialar spekülasyondan mı ibaret? Gelişmeleri takip etmek için bizi izlemeye devam edin!