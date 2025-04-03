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ABD’deki Hortum Felaketinde Ölü Sayısı 4

HORTUM NEDENİYLE CAN KAYBI ARTIYOR

ABD’nin orta ve güney bölgelerini etkileyen hortum olayında ölü sayısı 4’e yükseldi. Şiddetli fırtına ve hortum, üzerinde büyük bir yıkım bıraktı. Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre, can kayıplarından biri Missouri’de, diğerleri ise Tennessee eyaletinde gerçekleşti. Hortumdan en çok etkilenen yer olan Tennessee’de acil durum ilan edildi.

ELEKTRİKSİZ KALAN YERLERİN SAYISI ARTIYOR

Arkansas, Illinois, Kentucky ve Missouri içeren 4 eyalet, hortumların etkisiyle ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldı. Yetkililerin incelemeleri sonucunda toplamda 19 hortum tespit edildi. Elektrik hatları ve ağaçlar devrildi, tren vagonları yerinden çıktı ve araçlar hasar gördü. Ayrıca, Kentucky’deki bir kilise tamamen yıkıldı. Indiana, Ohio, Kentucky ve Arkansas’ta 280 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

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