ABD’deki Kuş Gribi Krizi: Yumurta İthalatı Artıyor

KUŞ GRİBİ SALGINI YUMURTA ARZINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

ABD’de son dönemde yaşanan kuş gribi salgını, ülkenin genelinde yumurta arzında ciddi sıkıntılar oluşturdu. Milyonlarca tavuğun itlaf edilmesi, kriz durumunu giderek daha da büyütürken, siyasi tartışmalar da sertleşiyor. Trump yönetimi ile muhalefet arasındaki anlaşmazlıklar derinleşirken, Türkiye ile olan ilişkiler dikkat çekiyor.

TÜRKİYE’DEN YUMURTA İTHALATI

ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, yumurta fiyatlarındaki artışa yol açan kuş gribi kaynaklı arz sıkıntısını gidermek amacıyla Türkiye ve Güney Kore’den yumurta ithal ettiklerini bildirdi. Rollins, Beyaz Saray’da muhabirlere yaptığı açıklamada, “Şu anda, Türkiye ve Güney Kore’den yumurta ithal ediliyor. Dün, birkaç ülkeyle daha görüştüm, yakında onlardan da ithalata başlanacak. Henüz anlaşma imzalamadık, bu yüzden hangi ülkeler olduğunu söylemek istemiyorum” şeklinde konuştu.

KISA VADEDE YUMURTA İHTİYACI

Rollins, kısa vadede “yüz milyonlarca” yumurtadan bahsettiklerini ifade ederek, bu durumun şimdilik fiyatları düşürmeye yeterli olacağını belirtti. Ülkede tavuk nüfusu yeniden artış gösterdiğinde ve sektör tam kapasiteyle çalışmaya başladığında, iç piyasadaki yumurta üreticilerine geri dönülmesinin planlandığını aktardı.

Kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edilen tavuk sayısının artması, yumurta üretimini olumsuz etkilerken, fiyatlara da bu durum yansımıştı. Yumurtanın fiyatlarında şubatta yıllık bazda yüzde 58,8’e kadar çıkmıştı. Üretim kaybı nedeniyle yumurta ithalatını artıran ABD, en son Ocak 2023’te Türkiye’den yumurta alımı gerçekleştirmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, artan yumurta fiyatlarından eski ABD Başkanı Joe Biden’ı sorumlu tutarak, Biden yönetimi döneminde yaklaşık 8 milyon tavuğun itlaf edildiğini aktardı. Leavitt, bunun arz sıkıntısına ve fiyatların yükselmesine yol açtığını belirtti.

TRUMP’IN SUÇLAMALARI

Leavitt, “Yumurta krizi Biden’ın krizidir.” diyerek, Trump ve Tarım Bakanı Brooke Rollins’in bu krizi çözmeye yönelik çabalarının bulunduğunu ifade etti. Trump ise, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumundaki konuşmasında, ABD’deki artan yumurta fiyatları için eski Başkan Biden’ı suçlayarak, bunu düşürmek için önemli çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.