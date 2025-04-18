ABD’den Çin’in Gemi İnşasına Yönelik Eylemler

AMERİKAN GEMİ İNŞASI İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

ABD Ticaret Temsilciliği, Amerikan gemi inşasını eski düzeyine getirmek ve Çin’in denizcilik, lojistik ve gemi inşa alanlarındaki hâkimiyetine karşı önlemler almak adına yeni adımlar atıldığını bildirdi. Açıklamada, bu sürecin yaklaşık bir yıl süren soruşturmanın ardından geliştiği ve kamuoyundan da görüş alındığı ifade edildi.

İKİ AŞAMALI YENİ ÖNLEMLER

Yeni politikaların iki aşamada uygulanacağı belirtildi. İlk 180 gün boyunca herhangi bir ücret alınmayacağı, ardından ise Çin merkezli gemi sahipleri ve işletmecilerinden, ABD seferi başına tonaj esasına dayalı ücretler talep edileceği açıklandı. Ayrıca, bu ücretlerin zamanla kademeli şekilde artırılacağı vurgulandı.

Açıklamanın ikinci aşaması ise 3 yıl içerisinde hayata geçirilecek. Bu aşamada, ABD yapımı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemilerinin teşvik edilmesi hedefleniyor. LNG’nin yabancı gemilerle taşınmasına yönelik kısıtlamaların 22 yıl boyunca kademeli olarak artacağı bildirildi. Liman ekipmanlarına uygulanacak yeni gümrük tarifeleri konusunda da kamuoyundan görüş talep edileceği belirtildi.

ABD TİCARET TEMSİLCİSİNDEN DEĞERLENDİRME

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, gemilerin ve deniz taşımacılığının Amerika’nın ekonomik güvenliği ve ticaretin serbest akışı açısından kritik bir önem taşıdığına dikkat çekti. Greer, “Trump yönetiminin atacağı adımlar Çin’in hakimiyetini tersine çevirmeye başlayacak, ABD tedarik zincirine yönelik tehditleri ele alacak ve ABD yapımı gemiler için bir talep sinyali gönderecek.” şeklinde konuştu.