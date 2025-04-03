ABD’den Çin Vatandaşlarıyla İlişki Yasağı

ABD HÜKÜMETİNDEN YENİ YASAK

Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, Çin’deki Amerikan hükümeti çalışanlarına yeni bir yasak getirdi. Yasağa göre, söz konusu personelin yanı sıra güvenlik izni olan aile üyeleri ve yüklenicilerin, Çin vatandaşlarıyla romantik ya da cinsel ilişkiye girmesi yasaklandı. AP’ye açıklamalarda bulunan ve konuyla ilgili bilgi sahibi dört kişi, bu politikanın ocak ayında görevden ayrılan ABD Büyükelçisi Nicholas Burns tarafından, Çin’den ayrılmadan kısa bir süre önce hayata geçirildiğini belirtiyor.

SOĞUK SAVAŞ’LA BİRİKİM

Bazı ABD kurumlarının ilişkiler konusunda zaten sıkı kuralları olmasına karşın, genel bir “arkadaşlık etmeme” politikasının Soğuk Savaş’tan bu yana kamuoyuna yansımadığı dikkat çekiyor. Diğer ülkelerdeki Amerikalı diplomatların yerel halktan kişilerle sevgili olması ve evlenmesi ise sık rastlanan bir durum. Geçtiğimiz yaz, ABD personelinin, ABD Büyükelçiliği ve Çin’deki beş konsoloslukta koruma ve destek personeli olarak çalışan Çin vatandaşlarıyla “romantik ve cinsel ilişkiye” girmesini yasaklayan daha sınırlı bir versiyon bu yasak yürürlüğe girmişti.

GİDEREK ARTAN KAYGILAR

Görevden ayrılan Büyükelçi Burns, Başkan Donald Trump’ın göreve gelmesinden sadece günler önce bu yasak kapsamında, Çin’deki herhangi bir Çin vatandaşıyla yapılan ilişkilere yönelik genel bir kısıtlama getirdi. Yeni politikanın gündeme gelişi, geçen yaz Kongre üyelerinin Burns ile bir araya gelerek bu tür ilişkilere karşı mevcut kısıtlamaların “yeterince sıkı olmadığı” konusundaki endişelerini dile getirmeleriyle başladı.