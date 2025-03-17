ABD’den Güney Afrika Büyükelçisine Yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, düzenlediği basın toplantısında gazetecilere çeşitli konularda demeç verdi.

DİPLOMATİK AYRICALIKLARININ SONA ERMESİ

Güney Afrika’nın Washington Büyükelçisi Ebrahim Rasool’un “istenmeyen kişi” ilan edilmesiyle ilgili soruları yanıtlayan Bruce, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından bakanlıkta resmi bir bildirimin yapıldığını belirtti. Bruce, “Rasool’un diplomatik ayrıcalıkları bugün bitti” ifadelerini kullanarak, büyükelçinin cuma günü ABD’den ayrılması gerektiğini vurguladı. Rasool’un bu şekilde “istenmeyen kişi” ilan edilme gerekçesi ise, Bruce’a göre, Büyükelçi’nin ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştirmesi değil, Başkan’ı “beyaz ırkın üstünlüğü savunan aşırıcılarla” eşit tutmasıyla ilgili.

ABD VE GÜNEY AFRİKA İLİŞKİLERİ

Bruce, ABD’nin Güney Afrika ile tipik olarak olumlu diplomatik ilişkileri bulunduğunu, ancak şu an bazı zorlukların mevcut olduğunu ifade etti. “Güney Afrika, ABD ve müttefiklerine karşı saldırgan bazı tutumlar benimsedi. Buna, Hamas’ı değil İsrail’i UAD’de soykırımla suçlamaları da dahil. Aynı zamanda İran’la ticari ve askeri ilişkilerini geliştiriyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, büyükelçi Rasool’un “istenmeyen kişi” ilan edildiğini öne sürerken, X sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda Rasool’un ABD’de yeri olmadığını belirtti. Rubio, “O, ırk temelli provokasyon yapan ve Amerika ile ABD Başkanı’ndan nefret eden biri. Onunla istişare edecek hiçbir şeyimiz yok ve artık istenmeyen kişidir” şeklinde ifadeler kullandı.