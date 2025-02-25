ABD’den İran’a Yaptırım Hamlesi!

İRAN PETROLÜ SATIŞINI HEDEF ALAN YAPTIRIMLAR

İran petrolünün satışını ve nakliyesini gerçekleştiren gemiler ile ilgili şahıslar yaptırım kapsamına alındı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Hong Kong’daki petrol komisyoncuları ile birlikte Hindistan ve Çin’deki tanker operatörleri, İran Ulusal Petrol Şirketi yöneticileri de bu yaptırım listesine dahil edildi.

SERT MESAJ ABD’DEN

Bu gemiler, on milyonlarca varil ham petrolün taşınımından sorumlu durumda. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran’ın petrol ticaretinin karanlık gemiler, nakliyeciler ve brokerlar aracılığıyla yürütüldüğünü ifade ederek, “ABD, İran’ın petrol tedarik zincirinin tüm yönlerini hedef almaya devam edecek. İran petrolüyle iş yapan herkes ciddi yaptırım riskleriyle karşı karşıya kalacak.” sözlerini kullandı.