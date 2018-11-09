ABD’den Rusya’ya yaptırım

Amerika Birleşik Devletleri, İran’ın ardından Rusya’ya da yaptırımlarını açıkladı. Rusya’ya bağlı 9 şirkete ve 3 kişiye yaptırım kararı alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker ABD’nin Kırım meselesi üzerinden Rusya’ya bağlı 9 şirkete ve 3 kişiye yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu. Volker yaptığı açıklamada, “Bu yaptırımlar Ukrayna’nın bir bölgesi olan Kırım’ın, özel yatırımlar ve projeler ile Rusya’ya entegre olmasını destekleyen 3 kişiye ve 9 kurum içindir” ifadelerine yer verdi.

TRT