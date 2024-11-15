“ABD’den TSMC’ye Devlet Desteği Onayı”

ABD’NİN TSMC’YE SAĞLADIĞI DESTEK

ABD Ticaret Bakanlığı, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) yerel biriminin Arizona’daki fabrikası için 6,6 milyar dolarlık devlet sübvansiyonunu sağlamayı kesinleştirdi. Nisan ayında duyurulan ön anlaşmanın ardından yapılan bu bağlayıcı sözleşme, 2022 yılında başlatılan 52,7 milyar dolarlık program dahilinde imzalanan ilk büyük sübvansiyon olarak öne çıkıyor. Ocak ayında başkanlık görevine başlayacak olan Donald Trump, TSMC’ye yönelik sübvansiyon programına karşı çıkıyordu. TSMC, nisan ayında yaptığı açıklamada ABD’deki yatırımını 25 milyar dolar artırarak toplamda 65 milyar dolara çıkarmayı ve 2030 yılına kadar Arizona’da yeni bir fabrika kurmayı planladığını ifade etti.

ÇİP ÜRETİMİNDE YENİ TECHNOLOJİLER

Tayvanlı şirket, 2028 yılında üretime geçmesi beklenen ikinci fabrikasında dünyanın en gelişmiş çip teknolojisi olan 2 nanometreyi kullanacak. TSMC, Arizona’daki “A16” olarak adlandırılan en ileri düzeyde çip üretim teknolojisini kullanmak için de bir anlaşma yaptı. ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, konuyla ilgili bir açıklamada, “Bu programa başladığımızda TSMC’nin ABD’de 5 ya da 6 nanometre üreteceğini söyleyen birçok muhalif vardı. Aslında (şirket) en sofistike çiplerini ABD’de üretiyor” şeklinde bilgi verdi.

DESTEK PAKETİ DETAYLARI

TSMC’ye sağlanan destek paketi, 5 milyar dolara kadar düşük maliyetli devlet kredisi de içeriyor. Anlaşma gereği TSMC, projenin önemli adımlarını tamamladıkça nakit alacak. Gazetecilere bilgi veren üst düzey bir yetkili, Ticaret Bakanlığı’nın yıl sonuna kadar TSMC’ye en az 1 milyar dolar sağlamayı hedeflediğini bildirdi.