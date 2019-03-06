Amerika’dan Türkiye’ye şok tehdit!

Amerika Birleşik Devletleri’nden Türkiye’ye yönelik yapılan ‘yaptırım’ açıklaması Ankara’yı kızdıracak türden.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, bakanlıkta düzenlenen basın brifinginde, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alma girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Palladino, ABD’nin S-400 konusunda pozisyonunun değişmediğini ve Türkiye’nin Rusya’dan bu sistemleri alma girişiminin, ABD’yi ciddi şekilde endişelendirdiğini dile getirdi.

“TÜRKİYE’Yİ AÇIKÇA UYARDIK”

Hava savunma sistemi konusunda Türkiye ile beraber çalışmayı ve Türkiye’nin değerlendirmesi için Patriot ve diğer sistemleri teklif ettiklerini belirten Palladino, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’yi, Rusya’dan S-400 satın alması durumunda F-35 programına katılımının yeniden değerlendirilmesine neden olacağı ve gelecekteki diğer potansiyel silah transferini riske sokacağı konusunda açıkça uyardık. Ayrıca, Amerika Düşmanlarına Yaptırımlarla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında S-400 alımına dahil olan devlet veya özel tüm kurum ve kişilerin potansiyel yaptırımlara maruz kalabileceğini de ifade ettik”.

TRT