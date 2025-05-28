ABD’den yeni vize kısıtlaması duyuruldu

TARTIŞMALARA YOL AÇAN YENİ POLİTİKA

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı açıklamada, ABD vatandaşları veya ülkede yaşayan kişilere yönelik ifade özgürlüğünü ihlal eden yabancı yetkililere vize kısıtlaması getirileceğini duyurdu. Rubio, “Kendi ülkemizde sansürü reddetmek için önlemler alırken, bazı yabancı hükümet ve yetkililerin bu boşluğu doldurduğuna dair endişe verici örnekler görüyoruz” dedi.

SOSYAL MEDYA UYARISI

Rubio, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar nedeniyle yabancı yetkililerin ABD vatandaşlarına uyguladığı baskıcı girişimlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı. İfade özgürlüğüne yönelik her türlü dış müdahaleye karşı olduklarını belirten Rubio, bu tür girişimlerin ABD’nin egemenliğini ihlal ettiğini ve asla hoşgörü gösterilemeyeceğini ifade etti. Ayrıca, bazı durumlarda ilgili kişilerin aile üyelerinin de bu kısıtlamalardan etkilenebileceğini açıkladı.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KORUMA KARARI

Rubio, ifade özgürlüğünün ABD’nin temel değerlerinden biri olduğunu hatırlatarak, “ABD halkı için en kıymetli haklardan biri olan ifade özgürlüğünü sadece içeride değil, dış kaynaklı tehditlere karşı da korumaya kararlıyız” dedi. Yeni vize kısıtlama politikası, Göç ve Vatandaşlık Yasası çerçevesinde hayata geçirilecek. Söz konusu yasa, Dışişleri Bakanlığı’na “ABD için potansiyel olarak ciddi olumsuz dış politika sonuçları doğurabilecek” yabancıların ülkeye girişini engelleme yetkisi veriyor.

ÖĞRENCİ VİZE RANDEVULARI ÜZERİNE YENİ DÜZENLEME

ABD basınında önceki gün çıkan haberlere göre, Rubio, büyükelçilik ve konsolosluklara, öğrenci vizesi başvurusu yapanlara vize randevusu verilmesini durdurma talimatı verdi. Bu başvuru sahiplerinin sosyal medya hesaplarının incelenmesinin ardından randevuların yeniden verileceği belirtildi. Mevcut randevuların bu yeni karardan etkilenmeyeceği ifade edildi.