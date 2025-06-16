ABD Desteği Süreklice Devam Ediyor

ABD’NİN İSRAİL’E DİREKT DESTEĞİ

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İsrail’e olan güçlü desteğini yineleyerek, “İran bu savaşı kazanamıyor, çok geç olmadan masaya oturmalılar” dedi. Trump, Kanada’nın Alberta bölgesinde gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi’nin ilk gününde Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya gelirken, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İSRAİL’İN DURUMU VE İRAN’A UYARI

Trump, ABD’nin tarihsel olarak İsrail’i desteklediğini belirtirken, “Uzun süredir İsrail’i güçlü bir şekilde destekliyoruz ve İsrail şu anda çok iyi durumda” diye konuştu. Başkan, İran’a nükleer müzakereler konusunda 60 gün süre verdiğini ancak ülkenin anlaşma yapma konusunda isteksiz davrandığını ifade etti. Ayrıca, “İran konuşmak istiyor ama bunu daha önce yapmalıydılar. Bu her iki taraf için de acı verici. İran bu savaşı kazanmıyor, çok geç olmadan masaya oturmalılar” şeklinde açıklamalarda bulundu.