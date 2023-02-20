ABD Dışişleri Bakanı Anıtkabir’de

Çavuşoğlu ile görüşen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Anıtkabir’i ziyaret etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bir takım temaslar yapmak üzere Türkiye’ye geldi. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu ile görüşen Blinken Anıtkabir’i ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu görüşmede, F-16 ve F-35’ler için son duruma ilişkin bilgi verdi. İki bakanın gündeminde Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem de vardı.

Görüşmenin ardından Blinken, ABD’li heyetle birlikte Anıtkabir’e gitti. Blinken burada Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesini ziyaret etti, buraya çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

‘HALKLARIMIZ ARASINDAKİ BAĞ GÜÇLÜ OLMAYI SÜRDÜRMEKTEDİR’

Ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektiren Blinken, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Bakan Blinken, deftere şu sözleri yazdı:

“Türk ulusu ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e saygılarımı sunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Elim bir afetin yaşandığı bu dönemde stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz Türkiye’ye destek olurken, bugün burada Amerikan halkını temsil ediyor olmaktan dolayı kendimi ayrıcalıklı addediyorum. Cumhuriyetin doğuşundan bu yana halklarımız arasında var olan bağ, bilhassa son derece büyük bir kederin yaşandığı bu günlerde derin, sağlam ve güçlü olmayı sürdürmektedir.”