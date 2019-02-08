ABD Dışişleri Bakanı, Avrupa turuna çıkıyor

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 11-15 Şubat tarihleri arasında Macaristan, Slovakya, Polonya, Belçika ve İzlanda’yı kapsayan Avrupa turuna çıkıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Pompeo, 11 Şubat’ta Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye gidecek ve burada Macaristan Başbakanı dahil üst düzey isimlerle görüşmeler gerçekleştirecek.

12 Şubat’ta Slovakya’nın başkenti Bratislava’ya geçecek olan Pompeo, burada Slovakya Cumhurbaşkanı dahil üst düzey siyasi görüşmeler yapacak.

Aynı gün Varşova’ya geçecek olan Pompeo, burada da Polonyalı mevkidaşı ile bir araya gelecek.

TRT