ABD Dışişleri Bakanı Barış Anlaşması Gerekli

BARİŞ ANLAŞMASININ SAĞLANMASI İÇİN GEREKENLER

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, başarılı bir barış anlaşmasının gerçekleşebilmesi için hem Rusya’nın hem de Ukrayna’nın ödün vermesi gerektiğini ifade etti. Rubio, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen Alaska Zirvesi’ni değerlendirerek, zirvenin oldukça verimli geçtiğini belirtti. Ancak hala üzerinde netleştirilmesi gereken önemli meseleler bulunduğunu ve Beyaz Saray’da yapılacak bugünkü görüşmenin kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

SAVAŞI SONLANDIRMA HEDEFİ

Rubio, “Bu savaşı sona erdirecek bir barış anlaşması imzalamak istiyoruz, böylece Ukrayna halkı hayatlarına devam edebilecek, ülkelerini yeniden inşa edebilecek ve bunun bir daha asla tekrarlanmayacağından emin olabilecek. Ancak bunun için her iki tarafın da bazı ödünler vermesi gerekecektir” diyerek, taraflar arasındaki güvenlik garantileri, toprak takası gibi ana meselelerin hâlâ görüşülmekte olduğunu kaydetti.

TESLİMİYET DEĞİL, ORTAK ÇÖZÜM

Rubio, “Bir taraf istediği her şeyi elde ederse, buna teslimiyet denir. Biz bunu yapmıyoruz çünkü buradaki hiçbir taraf teslimiyetin eşiğinde hatta ona yakın bir durumda bile değil” açıklamasıyla, her iki tarafın da eşit şekilde masada olmasının önemine vurgu yaptı.