ABD Dışişleri Bakanı Barışı Destekledi

ATEŞKES ANLAŞMASI AÇIKLANDI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan ve Pakistan hükümetlerinin derhal ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu. Rubio, bu iki ülkenin barış yolunu seçmelerinden dolayı takdir ettiklerini dile getirdi.

GÖRÜŞMELER DÜZENLENDİ

Rubio, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, son 48 saat içinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile beraber yüksek düzeyde yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı. “Hindistan ve Pakistan hükümetlerinin derhal ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum.” ifadesini kullanan Rubio, iki tarafın geniş kapsamlı meseleler üzerine görüşmelere başlayacağını da belirtti.

BARIŞ YOLUNUN TERCİHİ

Rubio, Modi ve Şerif’i barış yolunu tercih ettikleri için takdir ettiklerini ifade ederek, bu adımın iki ülke arasında sürekliliği sağlamak adına önemli olduğunu vurguladı.