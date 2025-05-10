Abd Dışişleri Bakanı, Doğrudan İletişim Çağrısı Yaptı

DOĞRUDAN İLETİŞİM ÇAĞRISI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, tarafların gerilimi yatıştırmak üzere doğrudan iletişimi yeniden başlatmaları gerektiğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio’nun Hindistan ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla, bölgede yaşanan son gelişmeler hakkında ayrı ayrı görüştüğünü ifade etti.

YAPICI GÖRÜŞMELER TEKLİFİ

Rubio, gerilimin azaltılması amacıyla doğrudan iletişimin yeniden kurulması gerektiğini vurguladı ve gelecekteki anlaşmazlıkların önlenmesi için yapıcı görüşmelerin başlatılması adına ABD’nin destek sunacağını iletti.

HİNDİSTAN’IN SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına misilleme olarak, 6 Mayıs’ta Pakistan toprakları ve Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları gerçekleştirdi. Hint ordusu, “terör yapılanması” olarak tanımladığı 9 hedefi vurduğunu bildirdi. Öte yandan, İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, toplamda 33 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 62 kişinin yaralandığını açıkladı. Pakistan ordusu ise Hindistan’ın saldırıları sırasında 5 savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu, ancak Yeni Delhi yönetimi bu durumu doğrulamadı.