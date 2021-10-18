ABD Dışişleri Bakanı hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri’nin eski Dışişleri Bakanı Colin Powell 84 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Eski ABD’li Bakan Powell’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

5 Nisan 1937’de New York’ta dünyaya gelen Colin Luther Powell, 1989-93 arasında ABD genelkurmay başkanı, 2001-05 yılları arasında da dışişleri bakanı olarak görev yaptı. ABD tarihinde bu görevlere getirilen ilk siyah kişidir.

1972’de Beyaz Saray’da görev aldı. Kısa bir süre sonra Yönetim ve Bütçe Dairesi’nin müdür yardımcısı Frank Carlucci’nin danışmanları arasına girdi. İzleyen dönemde Pentagon’da ve başka yerlerde çeşitli görevler üstlendi; bu arada 1975-76 arasında Ulusal Harp Akademisi’nde kurmaylık eğitiminden geçti. 1983’te Savunma Sekreteri Caspar Weinberger’ın baş askeri danışmanı oldu.

1987’de başkan Ronald Reagan’ın ulusal güvenlik işlerinden sorumlu danışmanlığını yürüten Carlucci’nin yardımcısı olarak Ulusal Güvenlik Konseyi’nin kurmay kadrosuna katıldı. Aynı yılın sonlarında Reagan tarafından Carlucci’nin yerine danışmanlığa atandı. Aralık 1987’den Ocak 1989’a kadar Başkanın Ulusal Güvenlik İlişkileri danışmanlığını yaptı.