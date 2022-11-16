ABD Dışişleri Bakanı, Kuleba ile görüştü

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Blinken, duruma ilişkin yakın koordinasyon içinde olacağını ifade etti.

ABD’li bakan, ülkesinin, “Ukrayna’ya kendini savunmasında ihtiyaç duyduğu şeyi sağlamak için müttefikleri ve ortaklarıyla yakın çalışmaya devam edeceğini” belirtti.

Ne olmuştu?

Polonya’nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne, kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Bunun ardından Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi acil toplanmış ve “askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına” karar verilmişti.

Birçok NATO ülkesi gelişmenin kaygı verici olduğu yönünde açıklamalar yapmış, olayın tüm boyutlarının incelenmesi ve pek çok ayrıntının açığa kavuşturulması gerektiğini belirtmişti.