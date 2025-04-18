ABD Dışişleri Bakanı Rubio Açıkladı

ATEŞKES KARARININ ZAMANI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna’da ateşkesin ‘uygulanabilirliğine’ yönelik kararın birkaç gün içinde verileceğini duyurdu. Paris Le Bourget Havaalanı’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un düzenlediği Ukrayna zirvesi sırasında konuşan Rubio, “Kısa vadede bunun yapılıp yapılamayacağını birkaç gün içinde çözmemiz gerekiyor. Eğer yapılamazsa, sanırım yolumuza devam edeceğiz” dedi.

BARIŞIN TESİSİ İÇİN GÖRÜŞMELER

Rubio, Kremlin ve Kiev yönetimleri arasında barış sağlanamazsa ABD’nin başka konulara yönelmek zorunda kalacağını belirtti. Avrupa ülkelerinin müzakerelerde yapıcı bir yaklaşım sergilediklerini ve bu süreçte gelecekte de yer almalarını talep ettiğini ifade etti. Fransız yetkililerin ise görüşmeleri ‘mükemmel’ bir şekilde tanımladığı ve gelecek hafta Londra’da bir zirve daha düzenleneceği bilgisini paylaştı.

ABD’NİN DESTEK POLİTİKASI

ABD’nin son üç yıldır Kiev yönetimine destek verdiğini hatırlatan Rubio, görüşmelerin devam edeceğini ve Avrupa ülkelerinin bu süreçte çözüm arayışlarına yardımcı olabileceğini vurguladı. Ayrıca, Avrupa’nın Rusya’ya uygulanan yaptırımları gözden geçirmesini beklediğini dile getiren Rubio, “Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların büyük kısmı Avrupa ülkelerinin yaptırımları. Bunları biz kaldıramayız” ifadesini kullandı.