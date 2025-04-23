ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Al Sani’yi ziyaret etti

GÖRÜŞME DETAYLARI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantıda, Gazze, Lübnan ve Suriye’deki mevcut durumlar kapsamlı bir şekilde ele alındı. ABD Dışişleri Bakanlığından gelen açıklamaya göre, Rubio ve Al Sani’nin başkent Washington’daki görüşmesi, iki ülke arasındaki güvenlik ve ekonomik işbirliğine odaklandı.

BÖLGESEL ZORLUKLAR

Açıklamada, Gazze, Lübnan ve Suriye’deki bölgesel zorluklara dair ortak çabaları tartışmanın yanı sıra, iki bakanın bu konudaki işbirliğinin önemine vurgu yaptığı ifade edildi. Görüşmeler esnasında, yaşanan krizlerin çözümü üzerine ortak stratejilerin geliştirilmesi gerekliliği ön plana çıkarıldı.

AFGANİSTAN’DAKİ DURUM

Ek olarak, Rubio’nun Afganistan’da gözaltında tutulan ABD vatandaşı Faye Hall’un serbest bırakılması için gösterdiği çabalar nedeniyle Al Sani’ye teşekkür ettiği belirtildi. Bu durum, farklı coğrafyalardaki işbirliğinin sadece güvenlik değil aynı zamanda insani konular üzerinde de yoğunlaştığını gösteriyor.