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ABD Dışişleri Bakanı Rubio Görüşecek

ABD’NİN RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİNE KATILIMI

ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Rusya-Ukrayna görüşmelerine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun katılım sağlayacağını bildirdi. Trump, ayrıca Rubio’nun bu hafta yeni Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Türkiye’de bir araya geleceğini de aktardı.

SURİYE YAPTIRIMLARINDA YENİ GELİŞMELER

Riyad’da bulunduğu Suudi Arabistan-ABD Ortak Yatırım Forumu’nda konuşma yapan Trump, Suriye’ye yönelik ABD yaptırımları hakkında önemli bilgiler verdi. Trump, “Yaptırımları kaldıracağız” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesine değinen Trump, “Türkiye’nin lideri Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Ortadoğu’daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi. Suriye’deki yaptırımları kaldıracağız.” şeklinde ifadeler kullandı.

İSTANBUL GÖRÜŞMELERİ İYİ SONUÇLAR VERECEK

Trump, İstanbul’da düzenlenecek Rusya-Ukrayna görüşmelerinin “muhtemelen çok iyi sonuçlar vereceğini” belirtti. Rubio’nun bu görüşmelere katılacak olmasının önemine vurgu yaparak, “(ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio yeni Suriye Dışişleri Bakanı’yla (Esad Hasan Şeybani) bu hafta Türkiye’de görüşecek.” dedi.

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