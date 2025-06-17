ABD Dışişleri Bakanı Rubio İle Görüşmeler

ABD Dışişleri Bakanı Telefon Görüşmeleri Yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kanada, Fransa ve İngiltere’nin Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Rubio’nun görüşmelerine dair yazılı bir bilgilendirme yaptı.

Küresel İş Birlikleri Öne Çıktı

Rubio ve Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand arasında gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği ve iletişimin önemi vurgulandı. ABD ile Kanada arasındaki ilişkinin ‘öneminin’ tekrar teyit edildiği açıklandı.

Orta Doğu Gelişmeleri Üzerine Değerlendirmeler

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile olan görüşmede Rubio, Orta Doğu’daki güncel gelişmeleri ele aldı. İki ülke, İran’ın nükleer silah geliştirmesinin önlenmesi için diplomatik yolların tercih edilmesi konusunda hemfikir oldu.

İran ve İsrail Gerilimi Üzerine Tartışmalar

Rubio’nun İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile yaptığı görüşmede ise İsrail ve İran arasındaki gerginlik masaya yatırıldı. Açıklamada, İngiltere ve ABD’nin ‘yakın temas halinde’ kalacağı belirtilirken, uluslararası diplomatik çabalarla İran’ın nükleer silah geliştirmesinin engellenmesi konusunda ortak bir mutabakata varıldığı ifade edildi.