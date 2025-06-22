Abd Dışişleri Bakanı Rubio, “İran’la Görüşmeye Hazırız” Dedi

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBIO’NUN AÇIKLAMALARI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile yapacakları görüşmelere açık olduklarını duyurdu. Rubio, ABD’nin İran topraklarında bulunan Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine yönelik hava saldırısı hakkında yorumda bulundu. Bu açıklamalarında, İran’da rejim değişikliği amacı taşımadıklarını ifade etti.

İRAN’IN MÜDAHALESİ BÜYÜK BİR HATA OLUR

Marco Rubio, İran’ın olası bir misillemesinin daha önce yaptıkları en büyük hata olacağını belirtti. Ayrıca, “Bu İran’a karşı bir savaş değil” diyerek durumu net bir şekilde tanımladı. Rubio’ya göre, dünya şu an 24 saat öncesine göre daha güvenli ve daha istikrarlı bir konumda bulunuyor.