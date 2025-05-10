Abd Dışişleri Bakanı Rubio, Munir’le Görüştü

GÖRÜŞME VE GERİLİMİN DÜŞÜRÜLMESİ ÇAĞRISI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Syed Asim Munir ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İslamabad ve Yeni Delhi arasındaki gerilimin azaltılması yönünde bir çağrı yaptığı ifade ediliyor. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rubio ile Munir’in telefonda görüştüğü kaydedildi.

YAPICI GÖRÜŞMELER VE ABD’NİN YARDIMI

Açıklamada, Rubio’nun iki ülke arasında gerginliğin azaltılması için her iki tarafa da çağrıda bulunduğu vurgulandı. Ayrıca, Pakistan ile Hindistan arasında gelecekte yeni çatışmaların önlenmesi amacıyla yapıcı görüşmelerin başlatılması için ABD’nin desteğini sunduğu aktarıldı. Pakistan medyasında yer alan bilgilerin ardından, Munir’in Hindistan’ın saldırılarına karşı sert yanıtlar verme konusunda hazır olduklarını belirttiği bildirildi.

TAKİP EDİLEN OLAYLAR VE HAVA SALDIRISI

Bu telefon görüşmesi, Hindistan’ın Pakistan’daki üç ayrı hava limanına füze saldırısı düzenlemesiyle birlikte artan gerilimin hemen ardından gerçekleşti. Pakistan ordusu, Hindistan’ın sabah erken saatlerde Ravalpindi’deki Nur Han dahil olmak üzere üç hava limanına saldırı düzenlediğini duyurdu. Ordunun açıklamasında, Pakistan’ın bu saldırılara karşılık verdiği ve Hindistan’daki dört havalimanının hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.