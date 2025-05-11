ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Suudi Arabistan’a gidiyor

HIZLI BİR GÖRÜŞME DİZİSİ

Yeni ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu hafta Suudi Arabistan ve Katar’ı ziyaret edecek olan Başkan Donald Trump’a eşlik edecek. Daha sonra, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na katılmak amacıyla Türkiye’ye geçecek. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce’ün yaptığı yazılı açıklamaya göre, Rubio’nun seyahati hakkında detaylar verildi. Açıklamada, Rubio’nun, “ABD ile Körfez ortakları arasındaki bağları güçlendirmeyi hedefleyen Başkan Trump’a 11-14 Mayıs tarihleri arasında Suudi Arabistan ve Katar ziyaretine eşlik edeceği” belirtildi. Ayrıca, “Bakan Rubio’nun üst düzey yetkililerle yapacağı görüşmeler, küresel ve bölgesel zorluklara yönelik çözümlerin geliştirilmesine, ikili ticaret ve yatırımların genişletilmesine ve stratejik ortaklıklarımızın yeniden teyit edilmesine katkı sağlayacaktır” denildi.

ANTALYA’DA STRATEJİK GÖRÜŞMELER

Bakan Rubio’nun, 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na katılmak üzere Türkiye’ye geçeceği kaydedildi. Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı’nın burada, “ittifak için güvenlik öncelikleri, müttefik savunma yatırımlarının artırılması ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesi gibi konuları ele alacağı” ifade edildi. Rubio’nun, haziran ayında Lahey’de yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Antalya temaslarıyla müttefiklerin NATO’yu daha güçlü ve etkili hale getirmek konusunda paylarına düşeni adil bir şekilde yapmalarını sağlamaya yönelik Başkan Trump’ın gündemini ilerleteceği bildirildi.