Abd Dışişleri Bakanı Rubio Ve Manalo, İşbirliğini Artırma Kararı Aldı

ABD VE FİLİPİNLER ARASINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo, Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki aktivitelerine karşı “mücadelede işbirliğini artırma” konusunda bir anlaşmaya vardı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Rubio ve Washington’da bulunan Filipinli mevkidaşı Manalo arasında bir görüşme gerçekleştirildi. İki lider, ülkeleri arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi üzerine yoğunlaşarak, serbest ve açık bir Hint-Pasifik için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

ÇİN’İ HEDEF ALAN ANLAŞMA DETAYLARI

İkili, Güney Çin Denizi’ndeki “istikrar bozucu eylemlerine karşı mücadelede işbirliğini artırma” kararlılığına ek olarak ekonomik işbirliğini de geliştirme sözü verdi. Bu bölge, İkinci Dünya Savaşı sonrası kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandıkları dönemden itibaren egemenlik anlaşmazlıklarının merkezi oldu. Çin, 1947 yılında yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi’nin yüzde 80’i üzerinde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da bu zengin yer altı kaynaklarına sahip bölgede hak iddiasında bulunan ülkeler arasında yer alıyor.

BÖLGESEL ÇATIŞMA VE ULUSLARARASI YARGI

Çin, bölgedeki tartışmalı adalara askeri üsler inşa ederken, sivil gemi filoları ile de varlık gösteriyor. Ancak, bölge ülkeleri ve ABD bu duruma karşı çıkıyor. 2016 yılında Hollanda’nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, Filipinler’in başvurusu üzerine verdiği kararla, Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.