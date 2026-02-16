ABD Dışişleri Bakanı Rubionun Bratislavada Suriye Açıklamaları

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBIO’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Slovakya’nın başkenti Bratislava’daki resmi ziyaretleri çerçevesinde Başbakan Robert Fico ile ortak basın toplantısı düzenledi. İran ile bugüne kadar etkin bir anlaşma sağlanamadığını belirten Rubio, “Salt teoloji temelinde siyasi ve jeopolitik kararlar alan insanlarla uğraşıyoruz ve bu karmaşık bir durum.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’ın önemli görüşmeler için yola çıktığını aktardı.

ABD, NATO’YU TERK ETMEYECEK

Rubio, NATO’dan ayrılmadıklarının altını çizerken, birkaç bin askerlerini bir ülkeden diğerine kaydırmış olabileceklerini ancak bunun olağan bir durum olduğunu vurguladı. Avrupa’nın savunma kapasitesini artırmasını, kendilerine yönelik bir tehdit olarak görmediklerini, aksine işbirliğinin güçlenmesi adına gerekli bir durum olarak değerlendirdiklerini bildirdi. “Avrupa, ABD’ye bağımlı değil, ortağı olmalı.” şeklinde bir tespitte bulundu.

SLOVAKYA’NIN F-16 PROGRAMINI BEĞENİYLE KARŞILIYORUZ

Trump yönetiminin sadece Slovakya’yı değil, Orta Avrupa’yı da dünya ile etkileşimdeki önemli bir aktör haline getireceğini iddia eden Rubio, Slovakya’nın hava kuvvetlerini güçlendirmek üzere F-16 programına katılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Suriye’de olumlu bir ilerleme kaydedildiğine de değinirken, “Burada hiç kimse Suriye’nin önemli bir sorun olabileceğini inkar etmedi. Kolay olacak mıydı? Hayır. Zor olacak mıydı? Kesinlikle. İyi ve kötü günleri, iniş çıkışları olacak mıydı? Hiç şüphe yok. Suriye’deki gidişattan memnunuz, bu gidişatı sürdürmemiz gerekiyor.” yorumunu yaptı.

Suriye ile İŞBİRLİĞİ VURGUSU

ABD yönetiminin Suriye konusundaki iki durum arasında kaldığını ifade eden Rubio, ülkesinin Suriyeli yetkililerle işbirliği yapmayı tercih ettiğini aktardı. Başbakan Fico ise Ukrayna’daki savaşa ilişkin “askeri bir çözümün” bulunmadığını belirterek, “Rusya ile diyalog” çağrısını yineledi. Avrupa Birliği’nin ekonomik olarak derin bir kriz içerisinde bulunduğunu savunan Fico, “Ukrayna’nın gerekli tüm kriterleri karşılaması şartıyla AB’ye katılabileceğini söylüyoruz. Batı Balkanlar’daki aday ülkeler, Ukrayna’dan 100 kat daha hazırlıklı.” şeklindeki ifadelerini paylaştı.