ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye’ye geliyor

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, deprem sonrası Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2 büyük deprem sonrası dayanışma sergilemek ve taziye amacıyla Türkiye’yi ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 19-20 Şubat’ta ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Konuk Bakanın, ABD’nin de yardım faaliyetlerini sürdürdüğü deprem bölgesini ziyaret etmesi ve 20 Şubat günü Ankara’da Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülmektedir” denildi.