ABD Dışişleri Bakanı Vize İptalini Açıkladı

VİZELERİN İPTALİ AÇIKLANDI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, önümüzdeki ay ABD’nin New York şehrinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Toplantısı’na katılacak Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin yönetimi üyelerinin vizelerinin iptal edildiğini duyurdu. Rubio, bu durumu yazılı bir açıklamayla aktardı ve iptalin ABD yasaları çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti. “FKÖ ve Filistin yönetimi, taahhütlerine uymamış ve barış umutlarını baltalamıştır. Bu iki kuruluşu sorumlu tutmak ulusal güvenlik çıkarlarımız gereğidir” diye ekledi.

BARİŞ SÜRECİNE İLİŞKİN ŞARTLAR

Rubio, FKÖ ve Filistin yönetiminin barış sürecinde güvenilir bir ortak olabilmesi için bazı şartlar belirledi. Özellikle, 7 Ekim saldırıları başta olmak üzere Gazze Şeridi’ndeki her eylemin açık ve tutarlı bir şekilde kınanması gerektiğini ifade etti. Kullanmış olduğu “bu adımın sadece ABD’de değil, bölgede de kalıcı barış arayışlarının da gereği olduğunu savundu” ifadeleri dikkat çekti. Ayrıca, “Şartlar yerine getirilirse yeniden ilişki kurulabilir” dedi.

İLİŞKİLERDE KAPILAR KAPANMIYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, ilişkilerin tamamen kesilmediği vurgulandı. “FKÖ ve Filistin yönetimi yükümlülüklerini yerine getirir ve İsrail devleti ile yapıcı bir uzlaşma ve barış içinde bir arada yaşama yoluna dönmek için somut adımlar atarsa, ABD, yasalarına uygun olarak yeniden ilişki kurmaya açık olmaya devam edecektir” ifadeleri yer aldı.

ULUSLARARASI GİRİŞİMLERE TEPKİ

ABD yönetimi, Filistin tarafının Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD) yaptığı başvurulara da eleştiriler yöneltti. Bu adımların barış müzakerelerini atlatma girişimi olarak değerlendirildiği vurgulandı. Açıklamada, “Varsayımsal bir Filistin devletinin tek taraflı olarak tanınmasını sağlama çabaları, Hamas’ın rehineleri serbest bırakmayı reddetmesine ve Gazze’de ateşkes görüşmelerinin çökmesine doğrudan katkıda bulunmuştur” denildi.

BM MİSYONUNA MUAFİYET SAĞLANDI

Vizelerin iptal edilmesine rağmen Filistin yönetiminin BM nezdindeki diplomatik misyonunun gerekli muafiyetlerden yararlanacağı belirtilerek, “BM Genel Merkezi Anlaşması gereği, Filistin’in BM Misyonu gerekli muafiyetlere sahip olacaktır” ifadeleri kullanıldı.